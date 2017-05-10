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Vali: Samsun'u tanıtmalıyız

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Vali: Samsun'u tanıtmalıyız
Samsun Valisi İbrahim Şahin, kentin tanıtımı ile ilgili internette fazla döküman olmadığını belirterek, "Biz Samsun'u bir filmle, bir belgeselle değil onlarcasıyla tanıtmalıyız" dedi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü tarafından şehir ve iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla oluşturulan OMÜ Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya kamu kuruluş temsilcileri katıldı. 

OMTEL Otel’de düzenlenen toplantının açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Danışma Kurulu’nun ilk resmi toplantısı olduğunun altını çizerek, "İnşallah bu kurul üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı sonuçlar çıkmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Danışma Kurulumuz büyük bir enerji oluşturdu ve şimdiden bunun psikolojik dönüşlerinin çok güzel olduğunu görüyoruz" dedi.

SİNERJİ OLUŞTURMAMIZ ŞART 
Daha sonra konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Samsun'un tanıtımı ve imajı için yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çekerek, "Biz Samsun'u bir filmle, bir belgeselle değil onlarcasıyla tanıtmalıyız. Samsun yatırım yapılan güzel bir şehir. Ama internete girip baktığınızda Samsunla ilgili çok fazla görsel göremezsiniz. Bu konuda eksikliğimiz var. Bu konuda üniversitemizden de destek bekliyoruz. Bu toplantının kamunun, yerel yönetimlerin ve üniversitenin birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağı bir noktaya taşımasını arzu ediyorum. Üniversitemizin hem şehirde hem ülkemizde hem dünyada ön sıralarda yer almasını sağlayacak birtakım çabalara girmemiz gerekiyor. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştiririz." dedi. 

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