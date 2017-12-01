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Vali Şentürk, Çiçekdağı İlçesini Ziyaret Etti

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Vali Şentürk, Çiçekdağı İlçesini Ziyaret Etti
Vali Necati Şentürk, Çiçekdağı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Necati Şentürk, Çiçekdağı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık ziyareti ile başlayan programda Vali Necati Şentürk, Kaymakam Vekili Nurbaki Yalçın'dan ilçede yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı.

Ziyaret sırasında yapılan konuşmada, ilçede devam eden yatırımları yerinde görüp inceleyeceklerini belirten Vali Necati Şentürk, ilçedeki çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

İlçe yöneticilerinden de detaylı bilgiler alan Vali Necati Şentürk, "Çiçekdağı en güzide ilçelerimizden biridir. İlçemize yapılan yatırımların en kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılması için gayret gösteriyoruz. Ayrıca, ilçemizde yürütülen yatırımların takibini önemsiyoruz. Çiçekdağı ilçesini daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

Vali Necati Şentürk'ün Çiçekdağı ziyareti ilçe yöneticileri ile yaptığı görüşme ve vatandaşlarla yaptığı sohbet ile sona erdi.

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