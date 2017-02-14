Vali Şentürk, Muhtarları Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

Vali Necati Şentürk, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Necati Şentürk, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarları Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü hizmetleri yönetmeliği konusunda bilgilendirdi. Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Necati Şentürk ile birlikte Kaymakamlar, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, merkez ve İlçe merkezlerine bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan ve Vali Necati Şentürk, ceviz yetiştiriciliğine önem verdiklerini söyledi. Değişiklik yapılan yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılması sonrası açıklamada bulunan Vali Necati Şentürk, "11 bin dekar alanda 61 adet ağaçlandırma projesi yapılmıştır" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kaman ve Mucur ilçelerinde ceviz eylem planı başlattığını ifade eden Vali Necati Şentürk, "Kırşehir merkezli yeni yönetmelik hazırlandı. Pilot uygulama Kaman ve Mucur ilçesinde 9 binden fazla ceviz fidanı toprakla buluştu. Yönetmelik ile beraber, Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65'i kadar hibe verilebilecek" dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya ise konuşmasında, ağaçlandırma uygulamalarının ağaçlandırma teşvik sistemi ile ilgili bilgiler verdi.