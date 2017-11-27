  • BIST 104.889
  • Altın 163,256
  • Dolar 3,9210
  • Euro 4,6800
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Vali Şimşek Öğrencilerle Masa Tenisi Oynadı

» »
Vali Şimşek Öğrencilerle Masa Tenisi Oynadı
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yatılı Kur'an Kursu'nda kalan öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yatılı Kur'an Kursu'nda kalan öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Niğde İl Müftülüğü "ne bağlı Baloğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ziyarette İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'dan Kur'an Kursu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, çocukların eğitim gördükleri sınıfları tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerimi okuyarak hafız olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kuran kursunda eğitim gören genç hafızlarla uzun süre sohbet ederek sorun, görüş ve talepleri dinleyen Şimşek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem pozitif bilimlerde hem dini bilgiler konusunda donanımlı olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla biz hem okullarımızı hem de Kur'an kurslarımızı takip ederek, kendilerine ne türlü katkılar sunabileceğimizi değerlendiriyoruz ve imkânlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İncelemelerine Kursun yemekhane ve sosyal tesisleri ile devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Akut’tan Belediye Personeline ’Afet Bilinçlendirme’ Semineri27 Kasım 2017 Pazartesi 11:43
  • Anaokulu Üniversitesi Eğitimlere Devam Ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:28
  • Öğrenciler Seçeceği Meslekleri Tanıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:28
  • Tuşbalı Öğrenciler Sinema İle Buluştu27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18
  • İyyü’den Üç Profesör, Dünyanın En Prestijli Bilim Destekleme Derneğinin Yönetimine Girdi27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18
  • Liselere Girişte Uygulanacak Yeni Sistemde Açık Uçlu Soru Olmayacak27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
  • Muş Kafilesi Aydın’da Ağırlandı27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
  • ‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl’ Letonya’da27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Yemen’de 350 Bin Çocuk Okula Gidemiyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Omüsem’den Diş Hekimliği Haftası Ekinliği27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti