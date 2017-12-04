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Vali Sonel Engellilerle Halay Çekerek Neşelerine Ortak Oldu

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Vali Sonel Engellilerle Halay Çekerek Neşelerine Ortak Oldu
Tunceli'de engelli bireyler için düzenlenen programda renkli görüntüler ortaya çıkarken, Vali Tuncay Sonel de engellilerle halay çekip, neşelerine ortak...

Tunceli'de engelli bireyler için düzenlenen programda renkli görüntüler ortaya çıkarken, Vali Tuncay Sonel de engellilerle halay çekip, neşelerine ortak oldu.

Tunceli Valiliği, Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Umudumuz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı programda, engelli bireylerin gösterileri büyük ilgi gördü. Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra engellilerin hazırladığı dans ve halk oyunları gibi birbirinden farklı gösteriler sahnelendi. Programa katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de protokol üyeleri ve engelli çocuklarla birlikte halay çekerek neşelerine ortak oldu.

Yılın belirli gün ve haftalarında bir araya gelip kutlamanın yeterli olmadığına değinen Vali Tuncay Sonel, "Biz başkanımızın dernek binasını genişletilmesi talebini yerine getireceğimizin buradan sözünü veriyoruz. Ayrıca sizlerle ilgili valilikte işlerin daha hızlı yürütülmesi için özel bir birim oluşturuldu. Belediyemizde de aynı şekilde yapılacak. O kurumlar sizlerin. Bizler gelip geçiciyiz. Oraların asıl sahibi sizlersiniz. Belediye olarak da bir araç siparişi verdik, geliyor. Engelli rampası da yaptırdık. Sizlerin bir yerden başka bir yeri nakli konusunda, hastaneler veya il dışına gitme konusunda ihtiyacınız olduğunda bir "Alo" diyeceksiniz. Gelip sizleri evinizden alacaklar ve işiniz bittiğinde sizleri alıp geri evinize getirecekler. Devlet sizin için burada" dedi.

İl genelinde 2 bin 529 engelli bulunduğunu da belirten Vali Sonel, önemli olanın yol ve bina yapmaktan çok, gönülleri kazanmak olduğunu kaydetti.

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