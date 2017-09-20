Vali Sonel: "Tunceli Artık Terörle Değil, Güzelliğiyle Anılsın"

CHP Milletvekili Gürsel Erol ve belediyelerin katkılarıyla tadilat ve çevre düzenlemesi yapılan Hacı Bektaş-ı Vekil Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma...

CHP Milletvekili Gürsel Erol ve belediyelerin katkılarıyla tadilat ve çevre düzenlemesi yapılan Hacı Bektaş-ı Vekil Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nin için tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Beylikdüzü, Bakırköy, Maltepe ve Karşıyaka belediye başkanları, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Bugün burada cemevinin açılışını yaparken cemevini sadece bir ibadet merkezi değil aynı zamanda Tunceli'den Türkiye'ye barışın, hoşgörünün ve insanlığın bir mesajı olarak gitmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü cemevinin olduğu yerde barış vardır. Cemevinin olduğu yerde kardeşlik, huzur vardır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı vardır" dedi.

Tunceli'nin artık terörle anılmasını istemediklerini belirten Vali Tuncay Sonel, "İstiyoruz ki Tunceli artık terörle değil Munzur ile, Pülümür balıyla, Ovacık'ın sarımsağı, fasulyesi, nohutuyla, ters lalesiyle, birbirinden güzel değerli misafirperver insanlarıyla, bu coğrafyanın güzelliğiyle anılsın. Misafirlerimiz geliyor. Tabi Tunceli'yi gördükleri zaman algı değişiyor. Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, diyorlar. Gelin görün, bu güzelliği yaşayalım hep birlikte anlatalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından cemevinin tadilat ve çevre düzenlemesinde katkısı olanlara plaket verildi. Katılımcıların cemevindeki fotoğraf sergisini gezmelerinin ardından Alevi dedesinin duasıyla dağıtılan lokmaların ardından tören sona erdi.