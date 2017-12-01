Vali Su, Kız Öğrenci Yurdunda Üniversiteli Öğrencilerle Buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle akşam yemeği yedi ve "Zoru Başaranlar Kariyer Eğitimi Programı" kapsamında düzenlenen konferansa katıldı. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Oğuz Kaymaz'ın da eşlik ettiği programda, öğrencilerle birlikte tabldot sırasına geçti. Su, yemek sonrasında öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra konferans salonuna geçen Vali Su, "Zoru Başaranlar Kariyer Eğitimi Programı" kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, üniversite öğrencilerini dinledi. Konferansta konuşan Su, üniversite öğrencisi gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Her insanın gelecekte başarılı olabilmesi için öncelikle kendisine bir hedef koyması gerektiğini kaydeden Su, "İleriki yaşamınızda başarılı birer birey olabilmeniz için öncelikle bir hedefiniz olmalı ve koyduğunuz bu hedef doğrultusunda var gücünüzle çalışarak o hedef uğrunda gayret göstermelisiniz" dedi.

Türkiye'nin daha da kalkınması ve gelişmesi için devlet ve hükümet tarafından tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Su, ülkenin sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin daim olabilmesi için bugünün gençlerinin kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Su, daha sonra programa katılan öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.