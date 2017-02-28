  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”

» »
Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”
Bağımlılık Danışma Merkezleri Projesi'nin açılış toplantısında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Madde bağımlılığı ile mücadelemiz artarak...

Bağımlılık Danışma Merkezleri Projesi'nin açılış toplantısında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Madde bağımlılığı ile mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

Kayseri Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı, Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, madde bağımlılığı ile mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Vali Kamçı, "İnsanlığın önündeki önemli meselelerden birisi olan madde bağımlılığı özellikle gençleri ve çocuklarımızı etkisi altına almaktadır. Ülkemizde madde bağımlılığı yüzde 2.7 oranındadır. Bu oran dünya ortalamasının altında olmasına rağmen bize göre çok yüksek diyoruz. Bunu azaltmamız gerekir ama maalesef son zamanlarda artmaya devam etmektedir. Bugün ki toplantımızın da amacı bu oranı azaltabilmektir. Dünya ortalamasının yüksek olması bizim bu konudaki çalışmalarımızı engellemeyecek ve daha gayret içerisinde ilerleyecektir. Toplum yapısını derinden tehdit eden madde bağımlılığına karşı kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte mücadele etmesi bu noktada önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Süleyman Kamçı, "Çocuklarımızın ailelerinin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi ile gençlerin bu kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için elimizden geleni yapmamız ve onların korunması büyük önem arz etmektedir. Anne ve babasıyla sağlıklı bağ kurabilmiş, yeterli sevgi ve ilgiyi alabilmiş bir aileden yetişen ve arkadaş çevresi iyi olan gençlerin herhangi bir maddenin esiri olmaya ihtiyaç duymadığı da aşikardır. Madde bağımlılığı olan çocuklarımıza baktığınızda mutlaka ileri problemleri ve arkadaş grubunun birinci etken olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin küçük yaşta sanatsal faaliyetlere ve spora yönlendirilmesi kendileri ve toplumun geleceği için faydalı hobiler edinmeleri gerekir. Bu noktada gençlik ve spor hizmetlerine, velilerime ve okullarımıza büyük görev düşmektedir. Onlarda çocuklarımıza bu imkanları en asgari seviye de sağlamak zorundalar. Sağladıkları takdirde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmakta mümkün olabilecektir. Bu sayede kaliteli bir arkadaş çevresine sahip olan gençlerimiz olumsuz etkilere karşı daha bilinçli olacaklardır" diye konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın konuşmasının ardından Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mahmut Işıkgöz madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”

Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”

Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”

Vali Süleyman Kamçı: “Madde Bağımlılığı İle Mücadelemiz Artarak Devam Edecek”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vergiler Vatandaşa Hizmet Olarak Dönüyor28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Rektör Özer’e Büyük Onur28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • 2. Osb’de Kuralar Çekildi28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Diyanet Vakfından Kampanya Teşekkürü28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Özel Eğitmenlere Plaket28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Sokak Köpeği İle Kedinin Dostluğu28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Binbir: “28 Şubat 20 Yılda Karanlığa Gömüldü”28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Tiyatro Oyunu İçin Esas 67 Avm’de Stant Açtılar28 Şubat 2017 Salı 10:33
  • Van Müftülüğünden “Sabır” Konulu Seminer28 Şubat 2017 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti