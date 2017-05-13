Vali Taşyapan Güzellik Merkezi Açılışına Katıldı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Fundest Güzellik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Fundest Güzellik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Maraş Caddesi üzerinde kurulan Fundest Güzellik Merkezinin açılışına Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ve vatandaşlar katıldı. Kurban kesiminin ardından açılış kurdelesini kesen Vali Taşyapan, merkezin Van'a ve işletme sahibine hayırlar getirmesini diledi. Daha sonra beraberindekilerle merkezi gezen Taşyapan, işletme sahibinden bilgi aldı. Açılışta bir açıklamada bulunan Fundest Güzellik Merkezi sahibi Funda Tetik, 25 yıllık uzman estetiysen olduğunu belirterek, "Yıllardır bu işin içindeydim. Van'a geldiğimde de iki ayrı yerde çalıştım sonra bir işyeri açmaya karar verdim. Çünkü buranın potansiyeli çok iyi ve çok eksiklikler gördüm. Hem kaliteyi arttırmak için hem de daha verimli olabilmek için kendi işyerimi açtım" dedi.

Daha iyi hizmet sunabilmek için en iyisini yapmaya karar verdiğini ve bununda masraflı olduğunu bildiğini dile getiren Tetik, "Daha iyi hizmet vermek için en iyisi neyse onu yapmaya çalıştım. Bununla ilgili destek almam gerekiyordu. KOSGEB'e başvurdum. 50 bin TL hibe 100 bin TL kredi desteği aldım. Hedefim büyük. İnşallah nice nice merkezler açarım" ifadelerini kullandı.

Merkezde ayrıca 3 uzman kişinin hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen Tetik, "Bu işe emek vermek lazım. Tecrübe çok önemlidir. Bu işe sırf para var diye girenler var. Ama ben önce hizmet diyorum. Buraya gelen müşterilerin memnuniyeti daha sonra para diyorum. Bu vesileyle merkezin Van'a hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.