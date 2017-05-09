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Vali Taşyapan, Pascale Moreau’yu Kabul Etti

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Vali Taşyapan, Pascale Moreau’yu Kabul Etti
Van Valisi İbrahim Taşyapan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau'yu makamında kabul etti.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau'yu makamında kabul etti.

Ziyarette, BMMYK Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau'yu Van'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Taşyapan, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Dünyada mültecilere en fazla kucak açan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getiren Vali Taşyapan, pek çok kentte insani gerekçelerle başta Suriyeliler olmak üzere diğer ülkelerden gelen çok sayıda mültecinin misafir edildiğini ve kendilerine devletimiz eliyle önemli hizmetler sunulduğunu kaydetti. Vali Taşyapan, ziyarette Birleşmiş Milletlerin, mültecilere karşılıksız olarak kucak açan ülkelere daha fazla destek olması gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye Temsilcisi Moreau ise, kendilerini kabulünden dolayı Vali Taşyapan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere tüm mültecilere göstermiş olduğu misafirperverlik ve ev sahipliğinin her türlü takdire layık olduğunu belirterek, BM'nin mültecilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. BMMYK Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau, bir ay içinde Türkiye'den ayrılacağını bildirerek veda etti.

Vali Taşyapan, Pascale Moreau’yu Kabul Etti

Vali Taşyapan, Pascale Moreau’yu Kabul Etti

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