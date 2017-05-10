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Vali Taşyapan’dan Engelliler Haftası Mesajı

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Vali Taşyapan’dan Engelliler Haftası Mesajı
Van Valisi İbrahim Taşyapan, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Taşyapan, toplumun önemli bir kesimini çeşitli engellere sahip insanların oluşturduğunu belirterek, "Engellilerin toplum hayatında en az veya hiç sıkıntısız, her türlü aktiviteye katılabilmesini sağlamak, modern toplumların en önemli göstergesidir. Ülkemiz, bu konuda günden güne hızla mesafeler almaktadır ve engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları hızla ortadan kaldırma kararlılığındadır. Engelleri nedeniyle topluma uyum sağlamada çeşitli zorluklarla karşılaşabilen vatandaşlarımızın, hayatlarını kolaylaştırmak noktasında devletimizin, tüm vatandaşlarına olduğu gibi engelli bireylere yönelik hizmetleri günden güne artmakta, toplum içerisinde rahatlıkla ve özgürce yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gereken çalışmalar yürütülmektedir. Uzman personeller eliyle bakım hizmetlerinden, özel eğitim merkezlerinden faydalanmaya, engelli çocukları bulunan ailelere sunulan çeşitli imkânlardan maddi yardıma kadar kamu kaynaklarını sosyal devlet olmanın gereği olarak bu özel bireylere temin eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına tam ve eşit şekilde katılımlarını sağlamakta son derece kararlı adımlar atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası'nın toplumumuzun en hassas konularından biri olarak görülmesi gereken engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle sıhhat üzere mutlu günler diliyorum" dedi.

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