Vali Toprak: “Darbe Gerçekleşseydi Hepimizin Kellesi Gidecekti”

Hakkari Valisi Cüneyit Toprak, "OHAL ilan edildi, "Hukuk devleti dışına çıkıyorlar" gibi propaganda yaptılar. Hukuk devletinin dışına, diyenler darbe...

Hakkari Valisi Cüneyit Toprak, "OHAL ilan edildi, "Hukuk devleti dışına çıkıyorlar" gibi propaganda yaptılar. Hukuk devletinin dışına, diyenler darbe gerçekleşseydi hepimizin kellesi gidecek, devletimiz elden gidecekti. Onun için devletimizin anayasasında yeri olan OHAL'i ilan etti. Ve bu illegal yapıdan temizlenmek için bir yıllık çaba sarf ediyor" dedi.

Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik günü ve Şehitleri anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Ak Parti İl binası önünde başlayan yürüyüşe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin yer aldığı önlükleri giyip yürüyüşe geçen kalabalık, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yeni valilik binası önüne geldiler. Burada Müftülüğe bağlı imamlar tarafından sela okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Saygı duruşu ve istiklal marşının da okunmasının ardından bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne, vatanımıza, bayrağımıza, ülkemize ve demokrasimize karşı çok haince ve kalleşçe bir darbe girişimi yapılmak istendi" dedi. Vali Toprak, sözlerine şöyle devam etti: " Geçen yıl yaşadığımız 15 Temmuz hadisesi çok daha farklı bir boyut taşıyor. Önceki darbeler ki yanlış anlaşılmasın tüm darbelere karşıyız; asayişin temini, istikrarın temini adı altında hiç olmasa kendi içlerinde bir niyetle yapılmış. Fakat bu 15 Temmuz'u diğer darbelerden de kendine has bazı özellikleri var. Bunlardan iki tanesini söylemek istiyorum. Birincisi 15 Temmuz, kökü dışarıda olan, planlayıcısı dışarıda olan ülkemizin bölünmesine, bayrağına ve milletimizin birliğine karşı dış odaklı bir darbe girişimiydi. 1966 yılından beri FETÖ'nün elebaşı olan şahıs bu darbeyi ilmek ilmek dokuyarak en önemlisi başkalarının elinde oyuncak olarak bu darbeyi gerçekleştirme teşebbüsüne kalkıştı. Allah korusun böyle bir başarı olmuş olsaydı, diğer darbeler gibi değil, tabiri caizse anahtar teslim şeklinde güç aldıkları dış odaklara ülkemizi teslim edeceklerdi."

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o şerefli üniforması içerisine girmiş hainlerin utanmadan, sıkılmadan Türk milletine en vahşi şekilde muamele ettiğini belirten Toprak, "Bilindiği gibi 249 şehidimiz, 2 bin 193 tane gazimiz var. Gözlerini kırpmadan o masum kadınlara, yaşlılara ve çocuklara silah çektiler, tank doğrulttular. Darbeyle birlikte anayasada yeri olan Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan ediliyor, suç odakları ayağa kalkıyor. OHAL ilan edildi, "Hukuk devleti dışına çıkıyorlar" gibi propaganda yaptılar. Hukuk devletinin dışına, diyenler darbe gerçekleşseydi hepimizin kellesi gidecek, devletimiz elden gidecekti. Onun için devletimizin anayasasında yeri olan OHAL'i ilan etti. Ve bu illegal yapıdan temizlenmek için bir yıllık çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz'da Türkiye'de ve Hakkari'de yaşanan görüntülerin slayt gösterimi, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi ile devam eden program İl Kültür Müdürlüğünün 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan dualarla son buldu.