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Vali Toprak Engellilerin Maçını İzledi

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Vali Toprak Engellilerin Maçını İzledi
Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Malatya Doğanşehir Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında oynanan müsabakayı izledi.

Vali Toprak, eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte müsabakanın oynandığı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda Bedensel Engelliler Derneği Hakkâri Şubesi Başkanı Mesut Keskin ve sporcular tarafından karşılandı. Kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğrenciler ve çok sayıda sporseverin de izlediği müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Sümbül Engelliler Spor Kulübü, Malatya Doğanşehir Spor Kulübü'nü 84-32 gibi farklı bir skorla yendi.

Aldıkları galibiyetin sevincini yaşayan Sümbül Engelliler Spor Kulübü, puanını 13'e çıkartarak ligde ikinci sıraya yerleşti.

Vali Toprak, Sümbül Engelliler Spor Kulübünü aldıkları galibiyetten dolayı kutlayarak bundan sonraki maçlarında da başarılar diledi.

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