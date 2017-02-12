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Vali Toprak, Hekimhan-kangal Karayolunda Yapılan Çalışmaları İnceledi

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Vali Toprak, Hekimhan-kangal Karayolunda Yapılan Çalışmaları İnceledi
Malatya Valisi Mustafa Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte Hekimhan-Kangal karayolunda yapılan çalışmaları yerinde...

Malatya Valisi Mustafa Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte Hekimhan-Kangal karayolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İlk olarak Kuruçay üzerine yapılan köprü inşaatında incelemelerde bulunan Vali Toprak, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şantiye sorumluları, mühendis ve işçiler ile de bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi. Burada konuşan Vali Toprak, artık tünellerin, yolların ve köprülerin artık yerli teknoloji ve emekle yapıldığını ifade ederek "Firmalarımız, ülkemizin 80 Milyonunun gücü ile bunları ortaya çıkarıyor, iftihar ediyoruz. Boğaziçi Köprüsünü -şimdiki adı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü Japon firmaları yaptı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü Japon ve Türk Firmaları ortaklaşa yaptı. Ama şimdi baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz yaptık, Avrasya Tünelini biz yaptık, Marmaray'ı biz yaptık. Osmangazi Köprüsünü biz yaptık. Artık yerli mühendislerimiz, mimarlarımız, teknik elemanlarımız ve işçilerimizin kendi alın teri ve güzelliği ile hem yerli hem milli olarak yapıyoruz. Bunlar önemli, ben bu vesile ile bütün çalışanlara kazasız belasız çalışmalar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köprü inşaatından ayrıldıktan sonra Çebiş tüneli geliş yönü tüpünde yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Toprak, daha sonra da Hekimhan'a geçerek, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ile birlikte yapımı devam eden 400 metre uzunluğundaki Karakısık-1 ve 380 metre uzunluğundaki Karakısık-2 tünellerini inceledi.

Karayolları Bölge Müdürü Gülşen'den bilgiler alan Vali Toprak, dönüşte de Tohma Köprüsü arama ve kontrol noktasına uğrayarak güvenlik personellerine kolaylıklar diledi.

Vali Toprak, Hekimhan-kangal Karayolunda Yapılan Çalışmaları İnceledi

Vali Toprak, Hekimhan-kangal Karayolunda Yapılan Çalışmaları İnceledi

Vali Toprak, Hekimhan-kangal Karayolunda Yapılan Çalışmaları İnceledi

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