Vali Toprak Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güvenli Hayat ve Güvenli...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)" kapsamında düzenlenen toplantıda öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Toprak başkanlığında polisevinde gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve ÇOGEP projesinde görevli öğretmenler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocukların ve gençlerin topluma kazandırılması, faydalı birer birey olabilmeleri ve eğitim hayatlarını aksatmadan başarılı şekilde devam ettirebilmeleri için hayata geçirilen projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Emniyet Müdürlüğünün projenin yanı sıra öğrencilere kitap dağıttığını, kırtasiye yardımında bulunduğunu ve tiyatro gösterileri düzenlediğini ifade eden Vali Toprak, "Şimdi de öğrencilerimize takviye eğitim diyebileceğimiz kurs veriliyor. Amacımız Hakkâri'nin üniversite ve diğer lise sınavlarında başarı düzeyini yukarılara taşımaktır. Hakkârili gençlerimizi; ülkesine ve daha üst kademelerde hizmet edecek ortama hazırlamak istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız fedakârlık yaparak bu kurslara hafta sonları katkı veriyorlar. Çocuklarımızın yetişmeleri, sınavlarda başarılı olmaları için büyük çaba harcıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Vali Toprak, öğrencilerin Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kardeşleriyle kaynaşmaları ve daha fazla sosyalleşmesi amacıyla da Çanakkale, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere geziler düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıda; ÇOGEP faaliyetleri, YGS-LYS takviye kursuna katılan öğrenci seçimi, kursun başarısı ve başarı grafiğini yükseltmek için neler yapılabileceği gibi konular görüşüldü.