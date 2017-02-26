Vali Toprak Suriyelilerin Sorunlarını Dinledi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Malatya Beydağı Konaklama Tesislerini ziyaret ederek, Suriyelilerin sorun ve sıkıntılarını...

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Malatya Beydağı Konaklama Tesislerini ziyaret ederek, Suriyelilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Toprak daha sonra Malatya Beydağı Konaklama Tesisleri yöneticileri ile bir toplantı yaparak yöneticilerden bilgi aldı. Vali Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Yazıhan İlçe Kaymakamı İdris Akça, İl Afet Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Atilla Kölük, ve tesis sorumluları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, tesiste bir yerleşim yerinde olması gereken imkanların tamamının olduğunu ve Suriyeli misafirlere Dünya standartlarının çok üzerinde geçici barınma hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

Tesiste, doktor, sağlık personeli, güvenlik görevlisi, idari personel, öğretmen, işçi personel, tercüman gibi görev yapan personelin görevini layığı ile yapmaya çalıştığını belirten Vali Toprak, ayrıca Suriyeli öğretmenler aracılığı ile de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması amacıyla yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında kendisine iletilen sorun ve talepleri masaya yatıran Vali Toprak bu sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması amacıyla gerekli talimatları verdi.