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Vali Toprak’tan "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" Mesajı

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Vali Toprak’tan "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" Mesajı
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yayınladığı mesajda, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kabul edilmesinin yanı sıra Türk kadınlarına siyasi haklar tanıyan anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edilişinin de yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Öncelikle 1926 yılında Türk Medeni Kanunu ile aile yapısında ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadını, 5 Aralık 1934 tarihinde birçok batılı ülkeden önce milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Kadınlarımıza verilen bu haklar ile ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma adına önemli bir yol kat etmiştir. Kadınların yaşamın her alanında eşit şartlarda yer alması, çağdaş dünyanın olmazsa olmazıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, "bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur" diyerek, Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açmıştır. Bugün birçok alanda büyük başarılara imza atan kadınlarımızın sayısının hızla artıyor olması ve bu elde ettikleri başarılarla ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine büyük katkılarda bulunmaları, ülkemizdeki değişimin ve dönüşümün en somut örneğidir. Geleceği parlak, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde ve geleceğinde kadınlarımızın yerinin büyük olduğu bilinciyle, fedakârlığın ve sevginin ana kaynağı olan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü yürekten kutluyorum" dedi.

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