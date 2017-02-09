Vali Toprak’tan Asp İl Müdürlüğüne Ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Toprak ve eşi Funda Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, müdür yardımcıları ve çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Vali Toprak, kurum bünyesinde engellilere yönelik düzenlenen ebru sanatı, ahşap boyama ve bilgisayar kursunu ziyaret ederek, kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Kurstaki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Toprak, daha sonra Sosyal Hizmet Merkezini ve kuruluşa bağlı çeşitli birimleri gezerek meslek elemanlarından bilgi aldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, ASP İl Müdürlüğünde yeni açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini (ŞÖNİM) gezdikten sonra Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine geçerek, ASP İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve birim müdürleriyle bir süre sohbet etti.