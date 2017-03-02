Vali Toprak’tan Kahraman Askerlere Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, göğüs göğse yaşanan çatışmalar sonucu PKK'lı teröristlerden temizlenen Kaletepe'deki kahramanları ziyaret ederek...

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, göğüs göğse yaşanan çatışmalar sonucu PKK'lı teröristlerden temizlenen Kaletepe'deki kahramanları ziyaret ederek çaylarını içti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile helikopterle Kaletepe bölgesine geldi. Burada tepenin güvenliğini sağlayan jandarma özel hareket timlerinden sorumlu komutan tarafından karşılanan Vali Toprak ve beraberindekiler, demir merdivenlerden Kaletepe'nin zirvesine çıktı. Asker ve korucularla bir araya gelen Vali Toprak, kahramanlarla bir süre sohbet etti. Burada Kaletepe ile ilgili komutanlardan bilgi alan Vali Toprak, daha sonra korucu ve askerlerle fotoğraf çektirerek zirvede çay içti.

"Kaletepe'de göğüs göğse çarpışmalar gerçekleşti"

Ziyaretiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Toprak, Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunduklarını söyledi. Bu bölgenin uzun yıllar boş olduğunu dile getiren Vali Toprak, "Askerlerimiz daha önce buralarda vardı, ancak son dönemdeki politikalardan dolayı ayrılmıştı. Bilhassa ağustos ve eylül ayındaki planlamalar sonucu buralar boş kaldığı sürece terör örgütlerinin tamamen yuvalandığı, yerleştiği, yurt içine rahat giriş çıkış yaptığı noktalar haline gelmişti. En yakın noktamız, buradan yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Buralar boştu. Hatta teröristlerin giriş çıkış yaptıkları görülebiliyordu. Eylül ayından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük çabaları sonucunda, şu bulunmuş olduğumuz Kaletepe'de göğüs göğse çarpışmalar gerçekleşti" dedi.

"Askerimiz burayı canı kanı pahasına ele geçirdi"

Terör örgütü PKK'nın üst düzey kademelerinin o dönem Kaletepe'teki militanlarına yönelik "ölün, ne yaparsanız yapın, oraları teslim etmeyin" talimatlarını da hatırlatan Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün gücüyle buraya yüklendi. O dönemde de bunun açıklamalarında bulunmuştuk. Terör örgütünün üst kademeleri, çok ciddi bir şekilde buradakilere talimat veriyordu, "ölün, ne yaparsanız yapın, oraları teslim etmeyin" diye. Tabi bu talimatların bir hükmü, Türk Silahlı kuvvetleri karşısında olmadı, olamazdı zaten. Askerimiz burayı canı kanı pahasına ele geçirdi."

"Kahraman Mehmetçik'imizin fedakarlığının karşılığı kelimeyle izah edilemez"

Görevli askerlerin Kaletepe zirvesine rahat çıkıp inmesi için yüzlerce basamaktan demir merdiven yapıldığını dile getiren Vali Toprak, "Demir parmaklıklardan tutun yollara kadar, bunların hepsi 3-4 ay içerisinde kahraman Mehmetçik'imizin karşılığını hiçbir kelimeyle izah edemeyeceğimiz fedakar çalışmaları sonucunda inşa edildi. Yollar yapıldı, elektrik ve su getirildi. Yüzlerce basamaktan oluşan demir merdivenlerle buraya çıkılır hale geldi. Mühimmatlar, erzak, yiyecek ve içecekler helikopter ve karayoluyla temin edildi" diye konuştu.

"Sınır güvenliğini yüzde 100'e yakın derecede sağlayacağız"

Kaletepe'nin haricinde Dağbaşı Tepe, Güven Dağı ve Hisar Dağı'nın tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek buraya yerleşildiğini söyleyen Vali Toprak şöyle konuştu:

"Kış aylarında da bildiğiniz gibi 3-4 metre kar altında Mehmetçik'imiz buraları bırakmadı. Burada kalmaya devam edecek. Bundan sonra sınır güvenliğini yüzde 100'e yakın derecede sağlayacağız. Hakim noktalar bizde. Böyle olduğu için de bu sınırda hem moral hem de fiziki olarak giriş çıkış sona ermiş oldu. Tabi bu terör örgütü PKK için büyük bir kayıptır. Ben bu vesileyle haklarını ne maddi, ne manevi ne de kelime olarak ödeyemeyeceğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bölgedeki diğer üs noktalarını da ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, incelemenin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.