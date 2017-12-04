Vali Toprak’tan Şemdinli İlçesine Ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Toprak, beraberinde eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte ziyarette bulunduğu Şemdinli ilçesinde Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlçede çeşitli incelemelerde bulunan Vali Toprak, daha sonra beraberindekilerle birlikte esnafları işyerlerinde ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Toprak, daha sonra ilçeden ayrıldı.