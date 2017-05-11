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Vali Toprak’tan Yüksekova’ya Ziyaret

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Vali Toprak’tan Yüksekova’ya Ziyaret
Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Vali Toprak, burada Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç tarafından karşılandı.

Daha sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberindekilerle birlikte 9 Mayıs 2017 tarihinde ilçeye bağlı Kuruköy Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nedim Ceyhan isimli vatandaşın taziyesine katıldı. Kuruköy Mahallesi'ndeki Sabır Camii'nde taziyeye katılan Vali Toprak, Ceyhan ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ceyhan'ın yakınları, Vali Toprak'tan olayın aydınlatılarak cinayetin faillerinin yakalanmasını istedi.

Vali Toprak, ardından 9 Mayıs 2017 günü Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli Mezrası Kırk Çimenlik mevkiinde icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen mayına basması sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edilecek olan Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Toprak, yaralı Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ı görmeye gelen ailesiyle de görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra yaralı asker, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya götürülerek tedavi altına alındı. Vali Toprak, Selahaddin Eyyubî Havalimanı'nı ziyaret ederek burada uçakların yakıt ikmali için yapılmaya başlanan yakıt tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Toprak, Yüksekova'daki ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Vali Toprak’tan Yüksekova’ya Ziyaret

Vali Toprak’tan Yüksekova’ya Ziyaret

Vali Toprak’tan Yüksekova’ya Ziyaret

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