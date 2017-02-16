Vali Tuna Ceylanpınar’da Suriyelileri Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ilçe gezilerinin son durağı olan Ceylanpınar'da, 2012 yılında inşa edilen ve yaklaşık 22 bin Suriyelinin barındığı...

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ilçe gezilerinin son durağı olan Ceylanpınar'da, 2012 yılında inşa edilen ve yaklaşık 22 bin Suriyelinin barındığı Tel Hammut çadır kentini ziyaret etti.

Ceylanpınar Tel Hammut çadır kentinde gerçekleşen ziyarette Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uzun'un yanı sıra Suriyeli misafirler karşıladı. Çadır kentte kalan Suriyeli çocukların "Türkiye" tezahüratlarıyla karşıladıkları Vali Tuna, çocukların Türkiye sevgisi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Vali Tuna ise kendisini coşkuyla karşılayan çocuklara şeker ikram etti.

Tel Hammut çadır kentindeki merkez çadırında tesislerin durumu hakkında Kaymakam Ahmet Karatepe'den bilgi alan Vali Tuna, verilen hizmetlerin yanı sıra misafirlerin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlayacak çalışmalara ağırlık verilmesini istedi. Tel Hamut çadır kentinde aileleri de ziyaret eden Tuna, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Ziyaretleri sırasında Vali Tuna'ya çadır kentte kalan Suriyeli bir ressam tarafından hazırlanan karakalem resim hediye edildi. Kadın ve gençlere yönelik kurslar veren merkezleri ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ülke olarak Ceylanpınar'da güzel bir organizasyonla Suriyeli misafirlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Tuna, "Çocuklarımız burada okuyorlar, kadınlarımız burada sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar. Burada on bir tane mahalle var. Buralarda yaşayan insanlar kendi muhtarlarını seçebiliyorlar. Devletimizin katkılarıyla güzel ve huzurlu bir ortamda insana yakışır hizmet alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Kendileriyle de görüştüğümüzde hiçbir şikayetlerinin olmadığını gördük" ifadelerini kullandı. Çadır kentte kalan çocukların eğitimine çok önem verdiklerini sözlerine ekleyen Vali Tuna, "Bu çocukları kendi çocuklarımız gibi yetiştireceğiz. Hem Türkçeyi iyi öğrenecekler, hem bir beceri kazanacaklar. Onlar artık bizim de çocuklarımız. Bu çocuklar hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hem de bölgelerine ileride barış ve huzur geldiği zaman çok önemli görevler üstlenecekler. Buna inanıyoruz" dedi.

Gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı Ceylanpınar halkına da teşekkür eden Vali Tuna, "Suriyeli misafirlerimizi bu zamana kadar kendi bağırlarında barındırdılar. Her zaman destek oldular. Bu vesileyle tüm Ceylanpınar halkına çok teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımızın koordinesinde polisimizin jandarmamızın ve tüm kurumlarımızın fedakarca çalışmaları sayesinde hayat devam ediyor. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çadır kentte kalanların en küçüğünden en yaşlısına kadar Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan hep birlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla selamlıyoruz, hem de bütün ülkemiz vatandaşlarına bu insanların Türkiye'ye olan sevgilerini Ceylanpınar'dan gönderiyoruz" şeklinde konuştu. Tel Hammut Çadır Kenti ziyaretinin ardından Ceylanpınar Kaymakamlığını da ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, kaymakamlık şeref defterini imzaladı. Bir süre Kaymakam Ahmet Karatepe'yle makamında görüşen Vali Tuna, ardından da Ceylanpınarlı kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.