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Vali Tuna Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Vali Tuna Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Kariyer Günleri kapsamında haftalık okul gezilerine devam eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Göncü Anadolu Lisesini...

Kariyer Günleri kapsamında haftalık okul gezilerine devam eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Göncü Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir'in de eşlik ettiği Vali Tuna, ilk olarak okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Faruk Çelik, müdür yardımcıları ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Tuna, çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitimcilere büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Çocukların, öğretmenleriyle sürekli karşı karşıya olduğunu hatırlatan Vali Tuna, "Mutlaka sizin onlara söyledikleriniz çok önemlidir. Ama toplumda başka noktalara gelmiş insanların, başarı hikayesi olanların öğrencilerle buluşması bir motivasyon sağlıyor. Onlara şunu söylemeye çalışıyoruz, bir vali olmak, bir kaymakam olmak öyle ulaşılamayacak bir şey değil. Çalışırsa insan her şey olabilir. Kendi işini de kurabilir, emrinde yüzlerce kişi çalışan bir iş adamı da olabilir. Ama bu birden olmaz, emek ister. Öğretmen olmak, doktor olmak, avukat olmak hepsi mümkün. Sadece çalışacaklar ve bu ülkenin kendilerine sunduğu sonsuz fırsatları yakalayacaklar. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insan var ve bu ülkede herkesin hakkı var. Bunu anlamaları lazım. Ortak tarihimizi, geçmişimizi, mücadelemizi kavramaları aidiyet duygularının gelişmesi lazım. Tarihi iyi bilmeleri, dünyayı iyi anlamaları, ülkelerine sahip çıkmaları, yanlış işlere kapılmamaları mesajlarını vermeye çalışıyoruz" dedi. Çocuklar düşüncelerinde "ben ne olacağım" kaygısı bulunduğunu, bu nedenle iyi bir meslek sahibi olmanın önemli olduğunu belirten Vali Tuna, "Onları motive edecek, ümit verecek sözler söylemek mutlaka önemli. Ama bunun kadar önemli olan bir şey de topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, faydalı işler yapmaları ve arkasından insanların kendilerini hayırla yad edilmeleridir" şeklinde konuştu.

Okul Müdür Yardımcıları Yeşim Göktürk ve Hakime Ülmez'in okul öğrencileri için tarihi ve turistik gezi talebini not alan Vali Tuna, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Tuna Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Tuna Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Tuna Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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