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Vali Tuna Şanlıurfa’ya Atanan İl Milli Eğitim Müdürünü Kabul Etti

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Vali Tuna Şanlıurfa’ya Atanan İl Milli Eğitim Müdürünü Kabul Etti
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Şerafettin Turan'ı makamında kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Şerafettin Turan'ı makamında kabul etti.

Vali Tuna, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediği Turan'a çalışmalarında başarılar diledi. Vali Tuna, eğitime büyük önem verdiklerini ve bunu her şeyden önde tuttuklarını söyledi. Vali Tuna'ya teşekkür eden Turan ise, eğitim camiası olarak ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını ifade etti. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Şanlıurfa'ya atanan Turan, Vali Tuna'yı ziyaret ettikten sonra görevine başladı.

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