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Vali Tuna Suriyeli Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti

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Vali Tuna Suriyeli Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisinde eğitim gören Suriyeli öğrencileri ziyaret ederek, "Türkçeyi iyi öğrenin"...

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisinde eğitim gören Suriyeli öğrencileri ziyaret ederek, "Türkçeyi iyi öğrenin" çağrısında bulundu.

Vali Tuna, eşi Pervin Tuna ile birlikte Akçakale'deki Suriyeli öğrencileri ziyaret etti. Vali Tuna ve eşi Pervin Tuna'yı, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile yetkililer karşıladı. Karşılamada ayrıca Suriyeli öğrenciler Vali Tuna ve eşi Pervin Tuna'ya da çiçek takdim etti.

9 binden fazla öğrencinin ilk, orta ve lise öğrenimi gördüğü derslikleri gezen Vali Tuna, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anaokulu öğrencileri Vali Tuna'yı "Hoşgeldiniz" diye karşılayarak hazırladıkları gösteriyi sergiledi. Vali Tuna'da eşi Pervin Tuna ile birlikte öğrencilere oyuncak ve boyama seti hediye etti.

Lise öğreniminin yapıldığı dersliklerde öğrencilerle sohbet eden Vali Tuna'ya bir kız öğrenci, "Hoşgeldiniz. Ben üniversitede Tıp Fakültesi bölümünde okumak istiyorum" diyerek isteğini dile getirdi.

Vali Tuna, üniversite okumak isteyen gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Siz yeter ki okumak isteyin. Çok çalışın. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Türkçeyi iyi öğrenin. Daha sonraki ziyaretlerimde sizlerden Türkçeyi daha iyi öğrenmiş olmanızı bekliyorum" diye konuştu.

Konaklama tesisindeki meslek edindirme kurslarını da gezen Vali Tuna, ardından Suriyeli misafirlerin hizmetine sunulan marketlerdeki ürünleri inceleyerek, tarihlerini ve fiyatlarını kontrol etti.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, diğer yetkililerle birlikte Vali Tuna'ya bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Tuna, Kaymakam Yosunkaya ve diğer yetkililere çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.

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