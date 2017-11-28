Vali Tutulmaz’dan Mevlid Kandili Mesajı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yayınladığı mesaj ile "Mevlid Kandili'ni kutladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yayınladığı mesaj ile "Mevlid Kandili'ni kutladı.

Vali Tutulmaz, yayınladığı mesajında 29 Kasım Çarşamba'yı 30 Kasım Perşembe'ye bağlayan gecenin Mevlid Kandili olduğunu hatırlatarak, "Sevgili Peygamberimiz (SAV), Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en son elçidir ve bütün bir insanlığın dirilişine, karanlıklardan aydınlığa geçişine vesile olmuştur. Bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber Efendimiz (SAV), güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır. Bu kutlu geceyi, O'nun hayatını, insanlığa aktardığı ilahi mesajları ve değerleri düşünerek ve bunları hayatımıza yansıtmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı arttırmalı, akrabaları ziyaret etmeli, yoksullara, yetim ve kimsesizlere el uzatmalıyız. Bu kutlu gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz H.Z. Muhammed (SAV)'e salat ve selamlarımızı gönderirken, Mevlid Kandili'nin bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.