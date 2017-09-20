Vali Ünlü, Aralık’ Da Yol Çalışmalarını İnceledi

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık" da yol çalışmalarını inceledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık" da yol çalışmalarını inceledi. Vali Ünlü, Aralık'a bağlı Tazeköy de yapımı devam eden yol çalışmalarını denetledi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tazeköy'de KÖYDES yatırım programı kapsamında yapılan asfalt yol çalışmaları devam ediyor. Iğdır Valisi Enver Ünlü köye giderek yol yapım çalışmalarında çeşitli incelemelerde bulundu.

Yol yapım çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Enver Ünlü'ye Iğdır İl özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş" da eşlik etti.