Vali Ustaoğlu Başkanlığında Doğal Taş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt taşını marka haline getirecek Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi'nin paydaşları durum değerlendirmesi yapmak...

Bayburt taşını marka haline getirecek Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi'nin paydaşları durum değerlendirmesi yapmak üzere Doğal Taş Fabrikası'nda bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan proje ortakları süreç hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Projede gelinen aşama ve bundan sonraki süreç hakkında çeşitli sunumlar yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede Bayburt'un marka değer olma yolunda önemli projelerinden biri olan Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nın gelinen süreç itibariyle planlanan takvime göre çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Önümüzdeki süreç içerisinde fabrikamızın açılışının planlandığı bir süreci yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte fabrikamızla ilgili sektörler arasında güçlü bir bağ kurmaya çalışmak bizim en önemli gündemimiz olacak." diye konuştu.

Fabrika çalışmalarının planlanan takvime göre sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, toplantı sonunda katılımcılara teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu toplantı sonrasında katılımcılarla birlikte fabrika üretim bantlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çelik, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Teknik Yardım Ekibinden Takım Lideri Alberto Gomez, Üretim Uzmanı Nelson Almeida, ilgili kurum temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.