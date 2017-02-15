Vali Ustaoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valiliği'nin katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlatılan...

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valiliği'nin katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlatılan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil" Gençlerle Başbaşa isimli kitap dağıtım töreninde öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'un kadim bir kültüre sahip olduğunu ve Sanat'tan Siyaset'e kadar bir çok alanda önemli isimler yetiştiren ender illerden biri olduğunu belirtti. Hâlihazırda eğitim öğretimlerine devam eden gençlerin bu mirası koruyacaklarına inandığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Sizlerin, gelecek adına bundan sonraki süreçte inşallah gideceğiniz üniversitelerde hem ilimize hem de ülkemize çok önemli izler ve eserler bırakacağınıza inanıyorum. Burada sizlerle buluşarak sizlerin anılarında ufakta olsa bir hatıra bırakmak ve gelecekteki süreçte eğitim hayatınız boyunca da sizlerde bir inanç oluşsun düşüncesiyle sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettim" diye konuştu.

Sözlerine kendi hayatından verdiği örneklerle devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Yeter ki; inanın. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnandığınız hangi meslek olursa olsun, yeter ki sevdiğiniz ve bir ömür boyu hizmet etmeyi istediğiniz mesleğe sahip olacağınıza inanın. İnanırsanız kesinlikle başarılı olursunuz. Ben bizzat bunu yaşayan birisiyim. Birazdan sizlere dağıtacağım Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in Gençlerle Başbaşa kitabıda benim rehber kitaplarımdan biridir" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, bu mesleği seçmesinde öğrencilik yıllarında bir organizasyonda bir araya geldiği ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun büyük etkisi olduğundan bahsederek, rehber olarak tanımladığı "Gençlerle Başbaşa" isimli kitapla tanışma hikayesinden şu cümlelerle bahsetti: "İlk okulu yeni bitirdiğim 1980 yılları. 13-14 yaşlarında bir çocuğum. Hocam bana bu kitabı almamı tembihledi ve gittim aldım. Hayatımda okuduğum ilk kitap diyebilirim. O günden bu güne hangi ortamda öğrencilerle konuşsam kendime rehber olarak gördüğüm bu kitabı onlara da tavsiye etmişimdir. Kendimin de sürekli başucumda bulundurduğum ve zaman zaman tekrar amaçlı olarak okuduğum bir kitaptır"

Kitapta başarılı olma yolları ve şartlarından maddeler halinde bahsedildiğini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Yetişmenizde, terbiyenizde ve karakterlerinizin şekillenmesinde çok önemli izler bırakacağına inandığım bir kitap. Onun için burada bu kitabı sizlerle paylaşmak istedim. Valilik olarak bir kültür hizmeti şeklinde tüm öğrencilerimizle de bu kitabı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kendilerine mutlaka hedef koymaları ve inanarak o hedefe ulaşmak için çalışmaları tavsiyesiyle sözlerine son veren Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra öğrencilere kitaplarını hediye etti.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen etkinliğe Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil kimdir ?

Ali Fuat Başgil, Türk hukukçu ve siyaset adamı. İlkokulu Çarşamba'da okudu. Lise öğrenimine İstanbul'da başladı ve Paris'te tamamladı. İstanbul'da okurken I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla beraber eğitimini yarıda kesip 4 yıldan fazla süre Kafkas Cephesinde subay olarak görev yaptı. İstanbul'a döndükten sonra eğitimini tamamlamak için Paris'e gitti. Paris'te önce Saint-Barbe Lisesi sonra Buffon Lisesi'nde gitti ve burada lise eğitimini tamamladı. Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra doktorasını Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Daha sonra Paris Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü ile Paris Siyasi İlimler Merkezi'ni de bitirdi. Başgil ayrıca Lahey Devletler Hukuku Akademisi'nin derslerine devam edip, buradan da mezun oldu. Türkiye'de İstanbul Üniversitesinde uzun yıllar Teşkilat-ı Esasiye Hukuku (Anayasa) dersleri verdi. 1939 yılında ordinaryüs profesör unvanını aldı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra üniversiteden uzaklaştırıldı. Bir yıl sonra Adalet Partisi hareketi içerisinde siyasete atıldı.

15 Ekim 1961 seçimlerinde AP listesinden bağımsız Samsun Senatörü seçildi. Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyması, Em. Org. Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığında ısrar eden askeri kesimden gelen yoğun tepkilerle karşılaştı. Çeşitli nedenlerle Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden de istifa ederek yurt dışına çıktı. Bunu izleyen yıllarda Cenevre Üniversitesi'nde ders verdi, aynı üniversitede Türk Dili ve Türk Tarihi Kürsüleri'ne başkanlık yaptı. Adalet Partisi'nin %52 oy oranıyla tek başına kazandığı 1965 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilip Türkiye'ye dönen Prof. Ali Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da vefat etti.