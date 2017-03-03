Vali Ustaoğlu: "Ülkenin Geleceği Sizlersiniz"

Vali ismail Ustaoğlu, Bayburt Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali ismail Ustaoğlu, Bayburt Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bayburt'ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilere dağıtılmak üzere Bayburt Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hazırlatılan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli eserini öğrencilere dağıtan Vali İsmail Ustaoğlu, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde başarı temennisinde bulundu.

Bayburt Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde Vali İsmail Ustaoğlu, Okul Müdürü Ali Şahin'den öğrencilerin sınavlardaki başarı durumu ve okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu yaklaşan YGS öncesinde başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere istedikleri bölümleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "Burada ailelerimizin gönlünden geçen farklı okullar, bölümler ya da meslek grupları olabiliyor. Onun için muhakkak ailenizle istişare ederek sevdiğiniz okula gitmelisiniz. İstemeden gittiğiniz okullarda, bölümlerde başarılı olamıyorsunuz. Bunun örneklerini görüyoruz. Geçmişinde çok başarılı olan bir öğrenci bir bakıyorsunuz okulu bırakmış. Onun için gitmek istediğiniz bölümü, severek yapmak istediğiniz mesleği seçin." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, "Ülkemizin geleceği size emanet olacak." sözleriyle seslendiği öğrencilere, Türkiye'nin yaşadığı süreç itibariyle büyük önem verdiklerini belirtti. Türkiye'nin artık büyük hedefleri olan bir ülke olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, "Hedeflerinde 2023, 2053, 2017 vizyonu olan bir ülkenin yeni nesiller noktasında azimli, donanımlı, yetişmiş bireylere ihtiyacı var. Etrafımızda yaşanan sıkıntıları gördüğümüzde bunun ne derece önemli olduğunu hepimiz anlıyoruz. Onun için çalışmamız lazım. Bundan dolayı birazdan sizlerle paylaşacağım Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabı bu noktada sizlere birer rehber olacaktır." diye konuştu.

Başarılı olabilmenin çalışmaya bağlı olduğunu anlatan Vali İsmail Ustaoğlu iyi insan olmanın bundan daha önemli olduğunu söyledi. İyi insan olmayı, "Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri yaşatan insan olmak." şeklinde tanımlayan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere bu doğrultuda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesiyle sözlerini noktaladı.

Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı. Daha sonra Okul Müdürü Ali Şahin ile birlikte öğrencilere "Gençlerle Başbaşa" isimli eseri dağıttı.

Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kemalettin Karabulut ile Mehmet Güven, Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan ve okul yöneticileri eşlik etti.