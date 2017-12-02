Vali Varol: “Engellilerin Hayatlarını Kolaylaştırmak Hem Vicdani Hem De Sosyal Bir Sorumluluk”

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ülkelerin gelişmişlik düzeyinin toplumun tüm bireylerini bir bütün olarak kabul ederek onları hoşgörü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kucaklamasına bağlı olduğunu belirten Vali Varol, "Devletimiz, evrensel insan haklarından ve demokratik toplum kazanımlarından gerektiği gibi yararlanmaları amacıyla eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri, engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bir takım engellerine rağmen, hayata tutunmaya çalışan ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız toplumumuz için, birer güç kaynağıdır" dedi.

Engelli vatandaşların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturulması ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının yalnızca onları değil tüm toplumu mutlu edeceğini vurgulayan Osman Varol, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı, engellilerimize karşı daha bilinçli, daha duyarlı, dahası sorumlu bir anlayışla, yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek yaşamaya davet ediyorum. Bu anlamda gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerekse bireysel olarak tüm vatandaşların engelli vatandaşlarımızın bu gayretine destek olmaları, çalışmalarına ortak olmaları ve hayatlarını kolaylaştırmaları hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Engellilere sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak gören Varol, "Tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.