Vali Ve Doktor Olmak İsteyen Öğrencilerden Vali Toprak’a Ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı çiçekle karşılayan ve okuyup "Vali ve Doktor" olmak istediklerini belirten 2 öğrenciyi...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı çiçekle karşılayan ve okuyup "Vali ve Doktor" olmak istediklerini belirten 2 öğrenciyi makamında kabul etti.

30 Kasım 2017 tarihinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'yi gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı protokol üyeleriyle birlikte çiçekle karşılayan ve Bakanın "Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?" sorusu üzerine "Vali" olmak istediğini belirten Cumhuriyet İlkokulu 6/B sınıfı öğrencilerinden Hebun Nalin Tuncer ile "Doktor" olmak istediğini ifade eden Sude Rana Deniz, aileleriyle birlikte Vali Cüneyit Orhan Toprak'a ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Vali Toprak, ideallerindeki mesleğe sahip olmalarını temenni ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.