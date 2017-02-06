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Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret

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Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret
Muş Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ve Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın eşi Cemile Özkan, Hasköy ilçesindeki şehit ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret...

Muş Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ve Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın eşi Cemile Özkan, Hasköy ilçesindeki şehit ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Muş Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ve Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın eşi Cemile Özkan, 2000 yılında Tunceli Pertek'te terör örgütü PKK'yla girdiği çatışmada şehit olan er Mehmet Aktaş'ın Sunay Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdiler. Aileyle yakından ilgilenen Yavuz ve Özkan, 8 çocuğu bulunan Aktaş ailesi fertlerinin her zaman yanlarında yer alacaklarını söylediler. Burada ailenin çocuklarıyla sohbet eden Selda Yavuz, onlara çeşitli hediyeler verip, devletin sıcak yüzünü bir kez daha gösterdi.

Burada bir konuşma yapan Selda Yavuz, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu söyledi. Hasköy'de şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Selda Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, "şehit ailelerimiz baş tacımızdır." Her zaman bütün isteklerine karşı hizmetlerindeyiz. Bu milletin her zaman hizmetindeyiz. Onlar bizim için çok önemli, kıymetlerini bilememiz gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla daha fazlasını vermek şartıyla yanlarındayız, bunu asla unutmasınlar" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit Mehmet Aktaş'ın babası Abdulrakip Aktaş ise, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "evet" oyu kullanacağını ifade eden Aktaş, "15 yıllık bir zamandır biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Biz onu yalnız bırakmayız. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Bayrağımızı, vatanımızı, ülkemizi bırakmıyoruz. Biz her zaman ülkemizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradan çok çok selam yolluyorum. Yapılan ziyaretten memnunuz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Selda Yavuz ve Cemile Özkan, diğer aileleri ziyaret etmek üzere evden ayrıldı.

Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Vali Ve Kaymakam Eşlerinden Şehit Ailelerine Ziyaret

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