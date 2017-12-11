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Vali Ve Protokol Üyeleri Maçı Tribünde İzledi

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Vali Ve Protokol Üyeleri Maçı Tribünde İzledi
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasını tribünde izledi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasını tribünde izledi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Malatya İnönü Üniversitesispor'u Atatürk Stadında ağırladı. Adıyaman 1954 Spor'un rakibini 4-0 yendiği maçı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ile birlikte taraftar gruplarının arasında maçı izleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, taraftarla birlikte slogan atarak takıma destek verdi.

Vali Kalkancı, Şehr-i Yaman ve Cendere taraftar gruplarıyla birlikte izlediği maçta taraftarın galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Maç bitiminden sonra Adıyaman 1954 Spor'un soyunma odasına giren ve sporcuları galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Vali Kalkancı, sporculara galibiyet primi olarak 25 bin TL destek verileceğini kaydetti. Vali Kalkancı'nın bu sözü üzerine sporcular Vali Kalkancı lehine sloganlar atarak, mutluluklarını dile getirdi.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, " Valimiz Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyelerinin takımımızın ve taraftarımızın yanında olduğunu görmek bizlere güç verdi. Bu ince davranışından ve desteklerinden dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Devlet büyüklerimizle bir bütün olduğumuz süre içerisinde başarılı olacağız. İnşallah bu destekleri camiamız karşılıksız bırakmayıp onlara şampiyonluğu hediye edeceğiz" dedi.

Başkan Koç, şampiyonluk yarışında en yakın iki rakibi 62 Pertekspor ve Dersimspor'un puan kaybetmesiyle aldıkları galibiyetin daha da önemli olduğunu aktardı.

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