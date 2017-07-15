Vali Yardımcısına Fetö Gözaltısı

Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gökdemir, Ankara'dan geldiği Diyarbakır Havalimanında gözaltına alındı. Gökdemir, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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