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Vali Yaşar Karadeniz, Görevine Başladı

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Vali Yaşar Karadeniz, Görevine Başladı
24 Eylül 2014 tarihinde Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevine getirilen Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının geçici görevlendirmesiyle Kastamonu...

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz görevi devraldı.

24 Eylül 2014 tarihinde Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevine getirilen Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının geçici görevlendirmesiyle Kastamonu Valisi olarak atandı. Atamasının yapılmasının ardından Kastamonu'ya gelen Vali Yaşar Karadeniz, görevi devraldı. Hükümet Konağının restorasyonda olmasından ötürü Defterdarlık binası önünde kendisini bekleyen protokol üyeleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlarla tokalaştı.

Selamlaşmanın ardından kendisine karşılamaya gelenlere hitap eden Vali Yaşar Karadeniz, "Sabah İçişleri Bakanlığına uğradım. Kastamonu'nun hizmete ihtiyacının olduğunu öğrendim. Bunu da hep birlikte başaracağız. Hizmetleri eksiksiz ve yerinde birlik ve beraberlikle yapacağız. Bizden öncekilerin yürütmüş olduğu bu hizmet nöbetini Onlardan devralarak inşallah bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Ancak bunu yapabilmek için bazı konularda biraz anlayış değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Öğrendiğim kadarıyla burada "İstanbul'a taşınmazsan kız vermem" olayları varmış bazı bölgelerimizde. İstanbul çok güzel bir şehir ama mali durumu iyi olana güzel. Bir insan İstanbul'da asgari ücretle yaşayacağına burada o ücretle daha iyi geçinebilir ve bu yüzden burada kalmayı tercih etmelidir. Burada bu iş imkanını bulduysa çok mutlu olur. İstanbul yerine asgari ücretle burada çalışan insan, ailesiyle çok daha iyi yaşam sürebilir. Biz, İstanbul'da toprak kokusuna hasret kalıyoruz. En önemlisi de yeşile hasrettik. Çok güzel memleketiniz var, bu memleketin kıymetini bilin" dedi.

Kastamonu'da arazinin engebeli olmasından ötürü dezavantaj olarak görüldüğüne dikkat çeken Vali Karadeniz, "Eğer öyle olsaydı Avusturya ve İsviçre, Dünyanın en geri ülkeleri olmalıydı. O zaman burada başka bir eksiğimiz var demektir. Buraya, buranın yapısına uygun doğru projelerle yol aldığımız sürece ben inanıyorum ki, hep birlikte güzel işler yapacağız. Yeter ki bizler omuz omuza verelim" diye konuştu.

Zaman zaman ufak tefek sorunların yaşanabileceğine işaret eden Vali Karadeniz, "Bizi yaradan yüce Mevla'm isteseydi, hepimizi tornadan çıkmış gibi tek elden yaratırdı. Ama hepimiz farklı farklı yaratılmışız. Çünkü ben farklı düşünürüm, yanımdaki farklı düşünür. Diğer arkadaşımızın da farklı fikri olacak. Bunların hepsini yan yana getirip güzel bir ürün, güzel bir meyve ortaya çıkartacağız. Sanıyorum dünyanın güzelliği de burada" şeklinde konuştu.

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