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Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Muş Valisi Seddar Yavuz, merkez, belde, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muş Valisi Seddar Yavuz, merkez, belde, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Ali Sakar ve muhtarlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, muhtarlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve bugün de birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi. 2017 yılının büyük bir hamle yılı olacağını ifade eden Vali Yavuz, "Özellikle KÖYDES yatırımları noktasında ciddi yatırımlar yapacağız. Bunun yanında kırsal altyapı sorunlarının çözülmesi, köy içi yolların yapılması, taziye evleri gibi konularda da ekip olarak çalışma yapacağız. Geçen hafta Kızılağaç bölgesinde bir gezi düzenleyerek; Eralanı, Eğirmeç, Kızılağaç, Ortakent, Özdilek, Karakuyu ve Arpayazı köylerini ziyaret ettim. Dünde Varto ilçesine bağlı Taşdibek, Dallıöz, İlbey, Çayçatı, Ölçekli, Kaynarca, Kolan, Güzelkent, Çaylar, Yılanlı, Beşikkaya köylerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluştuk. Tüm kurum müdürlerini de yanımıza aldığımız bu ziyaretlerde, sizlerin sorun ve taleplerini yerinde inceleme fırsatı bulmuş olduk. Bu süreçte köylerimizi gezmeye devam edeceğim. Ziyaretlerim esnasında vatandaşlarımızın büyük bir mutluluk duydukları ve devletimize olan güvenlerini pekiştirdiklerini müşahede ettim" dedi.

Öncelikle birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, Muş'a atandığı ilk andan itibaren terör örgütünün vatandaşların üzerinde oluşturduğu baskıyı fark ettiğini ve bunun için ciddi operasyonlar yapıp, vatandaşın üzerindeki bu baskıyı yok ettiklerini kaydetti.

Muhtarlara referandum sürecini de anlatan Vali Yavuz, "Bizim sizlerden ve vatandaşlarımızdan beklentimiz hak ve haklının yanında yer almanızdır. Devlet olarak görevimiz, iradenizin özgür bir şekilde sandığa yansıtılması için gerekli tedbiri almaktır ve almaya da devam edeceğiz. Bazı köylerde ulaşım ve farklı nedenlerden ötürü vatandaşlarımız için uygun oy kullanma yerleri belirlendi. Bunlar yakında sizlere de bildirilecektir. Silahların gölgesinde oy almayı adet haline getiren hain örgüt, demokrasiye ve halkın özgür iradesine darbe vurmuştur. Devlet olarak vatandaşımızın silahın, şantajın gölgesinde oy kullanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O yüzden bizim bu konudaki tavrımız nettir. Milletimizin huzuruna kasteden ve ülkemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı; bugün bizlere düşen saflarımızı sıklaştırmak ve birbirimizi daha çok sevmektir. Çünkü başka Türkiye yok. Bu vesileyle sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, sorunların çözümü noktasında daima yanlarında olduklarını belirtip, muhtarlara makam telefonu numarasını vererek istedikleri anda ulaşmaları çağrısında bulundu.

Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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