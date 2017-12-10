Vali Yavuz'dan hafta sonu mesaisi

Ordu Valilik Toplantı Salonu'nda vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların kendisine ilettiği sorun, şikayet ve taleplerin karşılanması için kurum müdürlerine talimat verdi.
Yavuz, amaçlarının vatandaşın sorun ve isteklerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Bu şehirde kimse sahipsiz kalmayacak" dedi. Vali Yavuz, "Bugün hafta sonu olmasına rağmen mesai yapıyoruz. Hafta içinde yetiştiremiyoruz. İstedik ki haftaya da kalmasın. Yaklaşık 6 aydır beraberiz. Herkese ulaşmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkesin sorununu çözelim istiyoruz" diye konuştu.
HHALK / ORDU
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