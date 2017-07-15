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Vali Yazıcı, Burhaniye’de

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Vali Yazıcı, Burhaniye’de
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Burhaniye ilçesinde yapımı devam eden yeni hastane inşaatı ve yat limanında incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Burhaniye ilçesinde yapımı devam eden yeni hastane inşaatı ve yat limanında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte ilk önce hastane inşaatında incelemelerde bulunan Yazıcı burada Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yalçın Vurupalmaz'dan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Yazıcı, yeni hastanenin en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü ve firmadan işçiliğe önem verilmesini istedi.

Vali Ersin Yazıcı ardından İskele Mahallesinde bulanan yat limanına geçerek yat limanı ilgili çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Uysal'dan bilgi aldı.

Uysal, bugüne kadar limanın güvenliği için güvenlik sistemlerinin takıldığını, teknelerin güvenliği için yapılan yürüyüş yolu ve tekne bağlama noktalarının ayrıldığını ve teknelere kayıt sisteminin yapıldığını, tonoz dökümlerinin yapılarak denize yerleştirilmesinin yapıldığını bildirdi. Başkan Uysal'a teşekkür eden Yazıcı, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Vali Yazıcı, Burhaniye’de

Vali Yazıcı, Burhaniye’de

Vali Yazıcı, Burhaniye’de

Vali Yazıcı, Burhaniye’de

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