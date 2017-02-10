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Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret

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Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El-Bab Operasyonunda yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde...

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El-Bab Operasyonunda yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan gazi askerleri ziyaret etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Suat Zengin ve Yrd. Doç. Dr. Erzin Borazan'ın yanı sıra Hastane Müdürleri Yemliha Yanar ve Mustafa Kalkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Yerlikaya, Gazi askerlere hal hatır ve istekleri olup olmadığını sordu. Vali Yerlikaya askerlere, "Sizler bu vatan için savaşırken cephede yaralanıp, her insanın erişmek istediği Gazilik unvanına kavuştunuz. Ne mutlu sizlere" dedi.

Askerlerin medeni durumlarını da sorup bekar olanlara, "Hastaneden çıkar çıkmaz hemen evlenin" tavsiyesinde bulunan Vali Yerlikaya, yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Başhekim Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'den bilgi aldı. Vali Ali Yerlikaya, yaralı Mehmetçiklerin tedavilerindeki yakın ilgi nedeniyle Rektör Gür ve Başhekim Gülşen'e teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret

Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret

Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret

Vali Yerlikaya’dan El Bab Gazilerine Ziyaret

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