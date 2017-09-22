Vali Yıldırım, Vatandaşları Dinledi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, halk günü kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, halk günü kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Özkan, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aksu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Allahverdi Kaner, İŞKUR İl Müdür Vekili Ahmet Sağlık da hazır bulundu. Burada bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, "Bizler devletin şefkatli yüzünü göstermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı sorunlarıyla baş başa bırakmayacak, onların sorununu paylaşarak gidermeye özen göstereceğiz. Bizler burada Muş'a ve Muşluya hizmet için çalışıyoruz. Devletimizin kanunlar ölçüsünde bize sunduğu imkânlar çerçevesinde sizlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız" dedi.

İlk olarak erkekleri dinleyen Vali Yıldırım, daha sonra da kadınları kabul ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarının çözümü için kurum müdürlerine talimat veren Vali Yıldırım, taleplerin takipçisi olacağını söyledi.