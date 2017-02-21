Vali Yıldırım Vatandaşların Şikayet Ve Taleplerini Dinledi

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı. Toplantıda Vali Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yıldırım başkanlık yaparken, Vali Yardımcısı Erhan Günay ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Kocabıçakoğlu'da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda açılışında konuşan Vali Yıldırım, toplantıların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini kaydederek, kendilerine iletilen tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümleri bulacaklarını ifade etti.

Toplantıda vatandaşlardan Vali Yıldırım'a iletilen konuların başında ise ulaşım, eğitim, toplu taşıma, sağlık, imar, park sorunu, iş ve yardım taleplerinin geldiği belirtildi.