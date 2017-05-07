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Vali Yurtnaç, "Yozgat’ı Türkiye’nin Davosu Yapacağız”

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Vali Yurtnaç, "Yozgat’ı Türkiye’nin Davosu Yapacağız”
Şehir dışından gelen Yozgatlı 130 iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen Yozgatlı İş Adamı Zirvesi'nde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,...

Şehir dışından gelen Yozgatlı 130 iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen Yozgatlı İş Adamı Zirvesi'nde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Yozgat'ı termal, kongre ve turizminin yeni adresi yapacağız. Yozgat'ı Türkiye'nin Davos'u yapacağız" dedi.

Yozgat Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen Yozgatlı İş Adamları Zirvesi Sorgun Termal Otel'de başladı. Programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kurum müdürleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, iş adamlarına seslenerek Yozgat'ın onlara sunduğu fırsatları anlattı. Yurtnaç,"Eğer geleceğinizi planlamazsanız, varacağınız bir noktaya da gelmezsiniz. Biz de bir hedef ortaya koyduk. Yozgat'ı termal, kongre ve turizminin yeni adresi yapacağız. Yozgat'ı Türkiye'nin Davos'u yapacağız. Memleket sevdalısı insanların enerjisini buraya koymak istiyoruz. Bu toplantılar genelde şehirlerde, arada sırada yapılır. Buralarda ekonomik yardımlar istenir. Ama bu toplantı yardım isteme toplantısı değil, kimse sizden ne bir spor kulübüne, ne yapılacak okula, ne bir hayır kurumuna, ne bir camiye yardım istemiyor. Hükümetimiz, elimizdeki ödeneklerle bu çalışmaları yapacak düzeydedir. Sizlere sadece memlekete vefa projesi çerçevesinde buradaki yatırım fırsatlarını, sizin yatırımlarınızı daha nasıl ileri götürürsünüz ve sizlerin memleketinize istihdam konusunda nasıl desteği olabilir diye size fırsatları anlatmak istedik. Yatırımı yaptığınızda getiriler gelecektir, herkes hem cebini hem memleketini düşünecek. Bu çerçevede sizlere Yozgat'ın sunduğu fırsatları konuşacağız. Tüm işlerinizde destek hem de gerekli teknik altyapı bilgisi, problemlerin hızlı bir şekilde çözecek iradeyi sizlere destek olarak sunacağız" dedi.

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