Vali Zorluoğlu, Afad’da İncelemelerde Bulundu

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) incelemelerde bulundu.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Murat Zorluoğlu, kurum müdürü Hakif Çerçi ve teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra afete hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen ve koordinasyon merkezini gezen Vali Zorluoğlu, olası bir afet anında uydu ve telsiz haberleşmesi sağlayan sistemlerle hakkında bilgi aldı.

Elazığ'ın önemli bir bölümünün deprem açısından birinci derecede diğer kısımlarının da ikinci derecede riskli bölgelerden oluştuğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu, deprem ve her türlü afete her an hazır olmanın gerektiğini söyledi. Afete hazırlık konusunda kurumların geçmişe göre daha iyi noktada olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "Afete yönelik bütün birimlerin AFAD Başkanlığının çatısı altında toplanması müdahaleyi daha etkin hale getiriyor. Ülkemizde herhangi bir afet hadisesi gerçekleşmesini temenni etmiyoruz ancak afet anında devletin tüm imkanlarıyla müdahale ederek olumsuz etkileri en aza indirmeye gayret ediyor" dedi.