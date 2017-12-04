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Vali Zorluoğlu: “Engelsiz Van İçin Birlikte Çalışalım”

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Vali Zorluoğlu: “Engelsiz Van İçin Birlikte Çalışalım”
Van Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen yemeğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ilgili daire başkanları, engelli aileleri ve engelliler katıldı. Yemeğe katılanlarla tek tek ilgilenen Vali Murat Zorluoğlu, engellilerin dertlerini dinleyip sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çekmek isteyenleri de kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Vali Zorluoğlu, göreve geldiğinden bu yana engellilerin şehirde daha rahat hareket etmeleri için çaba sarf ettiğini kaydetti. Vali Zorluoğlu, "Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Bugün gerek ilimizde gerekse ülkemizde engelliler arasında hakikaten başarılarıyla göz dolduran ve yürekten alkışladığımız çok sayıda kardeşimiz var. Bugün bu salonda da sporda, edebiyatta hayatın her alanında inanarak başarılı işlere imza atmış kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sorunlarını hatırlamak sadece bir güne sığmaz. Mutlaka başta kamu yöneticileri olmak üzere diğer kişi ve kuruluşlar da senenin tüm günlerinde engelli çocuklarımızın, ailelerimizin sorunlarıyla ilgilenmesi, bu konuda daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

Belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımları atma konusunda uyaran Vali Zorluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün kamu kurumlarının amirlerine sesleniyorum. Tüm kamu binaları engelli vatandaşların erişimine uygun hale getirilecek. Bununla ilgili kanuni zorunluluk var. Bunu yerine getirmeyen kamu idareleri, bunun hesabını verecektir. Belediyeden bahsetmek gerekirse; kaldırımlarımız, yollarımız, sokaklarımız tam anlamıyla engelli kardeşlerimiz için uygun mudur? Maalesef değil. Tüm belediye başkanlarımıza talimatımdır; bu şehirde tüm yolları, sokakları, caddeleri engellilerin en uygun, en konforlu şekilde kullanacağı hale getirilmesi sizlere talimatımdır. Değerli kardeşlerim, kamu kuruluşlarını dedik, kendimizden başladık. Özel sektörde benzer sorunlar var. Bakıyorsunuz berber dükkanı kaldırımın ortasına havluluğunu bırakmış. Bakkal dükkanı cips ve diğer malzemelerini bırakmış. Keza hırdavatçı aynı şekilde malzemesini kaldırımın üstüne yaya geçişini engelleyecek şekilde bırakmış. Bu örnekler saymakla bitmez. 3 Aralık günü bu konulara dikkat çekmek anlamında önemlidir. Buradan bu işgali yapan bütün ticarethanelere, dükkan sahiplerine seslenmek istiyorum. Lütfen malzemelerinizi kaldırım ortasına koyarken oradan geçecek engelli kardeşlerimizi hatırlayın. Sadece engelliler için değil, bu kaldırımları kullanan yaşlılar, kadın ve çocuklar için de bunu yapın."

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu, eşi ve beraberindekilerle ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye ve ışıklı baston hediye etti.

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