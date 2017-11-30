Vali Zorluoğlu, Hidrosefali Hastası Enes’e Misafir Oldu

Van Valisi Murat Zorluoğlu, İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi'nde yaşayan Çevik ailesini ziyaret ederek, ailenin doğuştan hidrosefali hastası çocukları...

Van Valisi Murat Zorluoğlu, İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi'nde yaşayan Çevik ailesini ziyaret ederek, ailenin doğuştan hidrosefali hastası çocukları 16 yaşındaki Enes'in misafiri oldu.

Bir vesileyle kendisini evine davet eden Enes'in ricasını kırmayan Vali Zorluoğlu, ziyarette edebiyat öğretmeni baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Enes ile sohbet ederek, ilgi alanları ve isteklerini dinledi. Kitaplarla arası iyi olan Enes, Vali Zorluoğlu'na okuduğu kitaplardan, helikoptere binme arzusu ve bir günlüğüne de olsa askerlik yapma hayalinden bahsederken, Enes'in hayallerine kayıtsız kalmayan Vali Zorluoğlu da, helikopter ve askerlik ile ilgili isteklerini ilk fırsatta gerçekleştirme sözü verdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu ve AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan'ın da yer aldığı ziyarette, uzun süre vakit geçirdiği Enes'e ve kardeşlerine çeşitli hediyeler da veren Vali Murat Zorluoğlu, Enes'ten iade-i ziyaret sözü aldıktan sonra evden ayrıldı.