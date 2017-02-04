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Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu

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Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu işlemlerin tamamının hukuk kuralları içerisinde tekamül ettirildiğini belirten Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu,...

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu işlemlerin tamamının hukuk kuralları içerisinde tekamül ettirildiğini belirten Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Karakoçan Belediyesi için idari manada gerekenin yapıldığını söyledi.

Karakoçan Belediye Başkanı'nın terör örgütüne yardım ve yataklık suçlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, Belediye Başkanlığı'na vekil olarak atanmıştı. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile birlikte başkanlık görevini devralan Kaymakam Cemil Sarıoğlu'nu ziyaret ederek, Karakoçan Belediyesi'nin durumu hakkında bilgi aldı. Belediye başkanlığı makamında bilgi veren Başkan Sarıoğlu, belediye binasının durumu, hizmet birimleri, kadro ve personel yapısı, gelir gider ve borç durumu, gayrimenkul varlığı, araç, ekipman durumu ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Vatandaşların düzenlemeden memnun olduklarını aktaran Sarıoğlu, çok fazla hizmet talebi ile karşı karşıya olduklarını ancak öncelikle belediyenin mevcut durumunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ve ardından da güzel hizmetler yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Vali Murat Zorluoğlu ise, "Bu işlemlerin tamamı hukuk kuralları içerisinde tekamül ettirildi. Hiçbir kişi ya da kurum suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Suç işleyen kim olursa olsun kanunlar çerçevesinde idari ve adli takibat yapılır ve yapılmaktadır. Bu manada Karakoçan Belediyesi için de idari manada gereken yapılmıştır" dedi.

"Bu değişiklik Karakoçan'a önemli hizmetler getirecek"

Karakoçan'ın zor şartlar altında olan bir belediye olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "30 milyon liranın üzerinde bir borç ve kasasında da sadece 26 bin lira bulunmaktadır. Bu zor bir tablodur ancak gerek valilik gerekse diğer bakanlıklardan sağlayacağımız imkanlarla Karakoçan Belediyesi'ndeki bu olumsuz tabloyu kısa zamanda olumluya çevireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, İlbank, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı gibi merkezi idarede yerel yönetimlere kaynak ve imkan sağlayan tüm kurumlardan kısa zaman içerisinde girişimlerde bulunarak Karakoçan'nın eksiklerini kısa zamanda tamamlaya çalışacağız. İnşallah bu değişiklik kısa zamanda Karakoçan'a çok önemli hizmetleri beraberinde getirecektir. Kaymakamımız bizim sevdiğimiz, güvendiğimiz genç ve başarılı bir arkadaşımızdır. İyi bir belediye başkanlığı örneği vereceğine de inanıyorum. Valilik olarak bu belediyeye bazı özel imkanlar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu

Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu

Vali Zorluoğlu, Kayyum Atanan İlçede İncelemelerde Bulundu

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