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Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti

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Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl-Diyarbakır sınır hattına terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında görev yapan...

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl-Diyarbakır sınır hattına terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında görev yapan askeri birlikleri ziyaret etti.

Vali Murat Zorluoğlu, Garnizon ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ile İl jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek'le birlikte Arıcak İlçesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Bingöl ve Diyarbakır sınırlarında operasyon görevinde bulunan askeri birlikleri de görev yaptıkları kırsal alanda ziyaret eden Vali Zorluoğlu, vatan bekçilerinin kara ve soğuğa rağmen görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti

Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti

Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti

Vali Zorluoğlu, Operasyon Bölgesindeki Askerleri Ziyaret Etti

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