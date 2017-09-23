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Vali Zorluoğlu, Özalplı Muhtarlarla Buluştu

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Vali Zorluoğlu, Özalplı Muhtarlarla Buluştu
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ziyaretleri kapsamında Özalp ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ziyaretleri kapsamında Özalp ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi.

Gezi ve incelemeler için Özalp ilçesine giden Vali Murat Zorluoğlu, Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla buluştu. 57 mahalle muhtarının sorunlarını dinleyen Vali Zorluoğlu, huzur ve güvenin olduğu her yerde yatırımın olacağını söyledi. Vali Zorluoğlu, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak çok iyi işler yaptık. Huzur ve güvenin olduğu her yerde yatırım olur. Çok şükür şu anda ilimizde de Özalp'ta da huzur var. Yatırım var. Yatırımlarımız çalışmalarımız devam edecek. Asfaltsız, susuz, okulsuz, köyümüz kalmayacak. Sizlerin görüşleri bizim için önemlidir. Bunun için buradayız" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Zorluoğlu, muhtarlara tek tek söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi. Muhtarlar, ağırlıklı olarak mahallelerinde yaşanan ulaşım ve su sıkıntılarını dile getirirken, bazı muhtar ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Konuşmaları tek tek ilgili daire başkanlarına not aldıran Vali Zorluoğlu'da muhtarlara gerekli çalışmaların yapılacağının mesajını verdi.

Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar, Salih Allahverdi ve ilgili daire amirleri katıldı.

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