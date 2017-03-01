Vali Zorluoğlu, Özel Harekatçılarla Bir Araya Geldi

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, kentte görev yapan özel harekatçı polislerle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, kentte görev yapan özel harekatçı polislerle bir araya geldi.

Vali Murat Zorluoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Zorluoğlu'nu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Özel Harekat Şube Müdürü Mahir Özer ile diğer emniyet mensupları karşıladı. Şube müdürlüğü binasını ve müştemilatını gezerek incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, daha sonra özel harekatçı polislerle bir araya geldi.

Özel harekat timlerinin yıllardır terörle mücadelede çok önemli başarılar sağladığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, "Kahraman vatan evlatlarımızı yine her türlü vatan savunmasına hazır ve yüksek moralli bir şekilde görmekten gurur duydum. Özel harekat polislerimizin vatan savunmasında ne önem ifade ettiğini 15 Temmuz hain darbe kalkışmasındaki hainlerin ilk saldırdıkları yerin Gölbaşı Özel Harekat Merkezi olması bir kez daha kanıtlamaktadır. Hain darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde polislerimizin, bu kahraman vatan evlatlarının payı çok önemlidir. Kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah vatan uğrundaki gayretlerini kolay kılsın ve muhafaza etsin" dedi.